На Арабатской Стрелке заметили полутораметрового крокодила: выловили его уже мертвым

На Херсонщине на Арабатской стрелке отдыхающие наткнулись на шокирующую находку. В озере, заросшем камышом, они увидели живого крокодила, который, по их словам, ел утку.

Об инциденте сообщили правоохранителям. Заместитель руководителя отдела коммуникации управления Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров подтвердил: вызов с просьбой поймать крокодила действительно был.

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Крокодил был в озере на месте песчаного карьера

Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера,

– рассказал Байдаров.

Рептилию искать долго не пришлось: морда торчала из воды. Длина крокодила достигала полутора метров. На помощь полицейским пришла Геническая аварийно-спасательная служба. Хищника вытащили с помощью сеток, однако он был уже мертвым. Причину смерти определят ветеринары.

Возможно, крокодила потерял пляжный фотограф

Пока никто не заявлял об исчезновении крокодила.

Между тем, пишет УНИАН, по информации директора сафари-парка на Арабатской Стрелке Алексей Гетти, сейчас здесь находится выставка крокодилов. Однако об исчезновении живого экспоната они не заявляли. Возможно, рептилию потерял пляжный фотограф.