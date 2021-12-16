Детали от Арахамии

Ситуацию с бывшим заместителем министра внутренних дел глава фракции "Слуга народа" прокомментировал в эфире телеканала. Он подчеркнул, что решать должны правоохранительные органы.

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Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы,

– сказал Арахамия.

Он также отметил, что по его информации, Гогилашвили не имеет российского гражданства. Однако Арахамия не готов "брать ответственность за эти слова, потому что кто-то должен это проверить".

Заметим, что по данным СМИ, Гогилашвили получил украинское гражданство в 2010 году. Кроме того, он якобы имеет действующий российский паспорт. По данным журналистов, его супруга Мария Левченко – личный помощник президента Владимира Зеленского.

Что известно о скандале с Гогилашвили

11 декабря в сети появилось видео со скандальным поведением заместителя Дениса Монастырского на блокпосте в Краматорске Донецкой области. Чиновник возмущался, что правоохранители не узнали его, а требуют документы. При этом Гогилашвили активно использовал нецензурную лексику.

Политик сказал полицейскому: "теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

В тот же день на это отреагировал Монастырский. Он заявил о дисциплинарном производстве по этому делу. Впоследствии Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" и написал заявление на увольнение. Кроме того, он опубликовал 5 страниц текста о своих достижениях на посту.

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Уволить Гогилашвили просил и Зеленский. Он говорил, чтобы министр внутренних дел и правительство рассмотрели заявление чиновника. При этом глава государства подчеркнул, что в демократическом государстве все должны быть равными.

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