СМИ сообщили, кто от Украины и России едет на встречу в Белый дом

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября соберет в Белом доме представителей Украины и России по вопросу Олешок. Из Киева туда отправятся Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец, а из Москвы – Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова.

Как стало известно изданию "РБК-Украина" из информированного источника, переговоры будут касаться режима прекращения огня в Херсонской области. Также ожидается, что Мелания Трамп выступит с официальным заявлением у Белого дома в 18:00 по киевскому времени.

Состав делегаций сторон

Украину на встрече с первой леди США в Вашингтоне будут представлять председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

От российской стороны на переговоры прибудут спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, а также российский омбудсмен Яна Лантратова.

Что известно о миссии в Олешках?

Ситуация во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области стала катастрофической с начала 2026 года из-за плотного заминирования дорог российскими военными и постоянных ударов беспилотников по гражданскому транспорту.

В городе, где осталось около 6 тысяч человек из 25 тысяч, проживавших там до вторжения, весной возник фактический голод. Последняя организованная партия продовольствия дошла до города еще 26 мая.

Украинские военные пытались сбрасывать местным жителям еду и лекарства с дронов, однако россияне целенаправленно атаковали гражданских. Тела погибших оставались прямо на улицах или в разрушенных больницах из-за разбитой инфраструктуры.

Диалог о открытии коридора длился несколько месяцев с участием Дмитрия Лубинца, Красного Креста, ОБСЕ, ООН, а в октябре к спасательной операции присоединился Папа Римский Лев XIV.

Решающий прорыв удалось достичь именно при посредничестве Мелании Трамп, благодаря чему с 27 октября по 1 ноября действовало локальное перемирие. Это позволило доставить продовольствие и эвакуировать на автобусах более 500 гражданских лиц.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что привлечение первой леди США может помочь согласовать новые перемирия на фронте.