Арахамия и Корниенко поздравляли Компартию Китая со 100-летием: видео

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко подготовили видеопоздравление по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая. Их выступление транслировали на китайском телевидении.

Арахамия на русском языке говорил, что "китайский пример – уникален". По его мнению, это благодаря китайской партии.

К теме Арахамия заявил, что "Слуге народа" надо перенимать опыт Компартии Китая

Арахамия похвалил книги главы партии

Политик сказал, что читает собрание сочинений и книги председателя партии, которые ему подарил посол Китая.

Я читаю и восхищаюсь горизонтом планирования. Что уникально для китайского народа и всего мира – это горизонт планирования,

– отметил Арахамия.

Корниенко тоже присоединился

Александр Корниенко выступал на украинском. Он считает, что Китай продемонстрировал пример. В частности, как можно за короткий срок побороть бедность и гарантировать жителям высокий уровень социальных гарантий.

"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует Китайская Народная Республика под руководством Коммунистической партии Китая и ее руководителей, дают пример всему миру, как надо выстраивать гармоничные отношения с партнерами", – утверждал Корниенко.

Что этому предшествовало

Ранее Арахамия заявил, что принципы "Слуги народа" и Компартии Китая во многих аспектах совпадают. Однако Украине еще надо поучиться многим вещам у Китая.

В частности, политик думает, что партии похожи девизом – "служение народу".

Обратите внимание! Американские СМИ писали, что власти Китая угрожали заблокировать поставки 500 тысяч доз вакцины против коронавируса в Украине.

Китай якобы требовал, чтобы Киев отказался от поддержки документа, целью которого была проверка соблюдения прав человека в западном регионе Китая-Синьцзяне. Там якобы есть репрессии властей в сторону уйгуров и мусульман. Кстати, Украина таки отозвала свою подпись.