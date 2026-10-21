"Должна появиться хорошая новость": Арахамия рассказал о переговорах по поводу Олешок
Ситуация в захваченных российскими войсками Олешках в Херсонской области была затронута 20 октября в ходе переговоров в Осло. На следующей неделе ожидается активизация работы по гуманитарному направлению и появление позитивных новостей, касающихся этого города.
Как сообщает издание "РБК-Украина", председатель фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия обратил внимание на критическую ситуацию в захваченном населенном пункте.
Что сказал Арахамия об Олешках?
Дай Бог, на следующей неделе начнется оживление на гуманитарном треке. В Олешках сложилась очень тяжелая ситуация. Мы вчера ее обсуждали, и неформальное достижение этой встречи – на следующей неделе должна появиться хорошая новость,
– отметил участник переговоров.
Более подробных деталей чиновник раскрывать не стал. Известно, что 20 октября в Осло состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом, хотя в публичных заявлениях после нее судьба города напрямую не упоминалась.
Гуманитарный кризис и попытки эвакуации
Оккупированные Олешки в Херсонской области в настоящее время оказались на грани полномасштабной гуманитарной катастрофы. В городе фиксируется острый дефицит питьевой воды, продуктов питания и необходимых медикаментов.
Регулярные поставки продовольствия прекратились несколько месяцев назад. Из-за отсутствия электроэнергии и газоснабжения гражданское население полностью лишено нормальных условий жизни, а заминированные автодороги и непрекращающиеся обстрелы делают невозможным безопасное передвижение.
Украинская сторона пытается поддерживать жителей с помощью доставки грузов беспилотниками, однако объемов этой помощи недостаточно для стабилизации обстановки.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что продолжается согласование деталей эвакуации для жителей Олешек и еще шести прилегающих населенных пунктов, для чего потребуется введение режима тишины.
При этом 21 октября вице-президент Европарламента Пина Пичерно начала голодовку в знак протеста против гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках.