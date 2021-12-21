Арахамия объяснил, почему полностью электронные выборы в Украине невозможны

Давид Арахамия заявил, что проведение выборов полностью в режиме онлайн в Украине невозможно. Ведь это не будет соответствовать Конституции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию прокомментировал информацию о том, что голосование на выборах может быть с помощью мобильного телефона.

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Арахамия считает невозможными выборы только онлайн

Давайте тут сразу расставим точки над "и". Это априори невозможно, потому что, согласно Конституции, у нас процесс голосования тайный, вы не должны быть идентифицированы,

– отметил нардеп.

Он добавил, что мобильный по умолчанию идентифицирует человека.

Нардеп поддерживает электронный подсчет голосов

В то же время Арахамия поддерживает проведение электронного подсчета голосов на выборах. Такая практика есть в США и многих других странах.

Электронный подсчет голосов сделал бы избирательный процесс прозрачнее, позволил бы оперативнее обрабатывать данные,

– заявил глава фракции.

Однако он считает, что запустить такой функционал до ближайших выборов, вероятнее всего, не удастся. Для этого нужно закупить оборудование, а только процедура закупки через систему Prozorro обычно занимает пол года. "Мы не до конца еще провели диджитализацию, чтобы все данные шли через защищенные каналы связи", – пояснил он.

Однако Арахамия допустил возможность электронного подсчета голосов в качестве эксперимента на определенных участках, чтобы показать, как это может работать.

Заявление Зеленского об онлайн-выборах

На пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа по цифровизации выборов. Офис Президента сотрудничает с двумя компаниями, Microsoft и Apple, над разработкой цифровой таможни, электронных выборов и проведения переписи населения. Президент подчеркнул, что онлайн-выборы возможны, однако не факт, что они будут проходить через Дию.

Впоследствии глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что вопрос возможности проведения выборов в режиме онлайн должны решать Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада. Однако в министерстве готовы оказывать техническую помощь.

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