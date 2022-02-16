Арахамия ответил, когда Кузьминых и Трухина выгонят из "Слуги народа"

Одиозных нардепов Сергея Кузьминых и Александра Трухина собираются выгнать из президентской партии "Слуга народа". Все из-за скандалов, в которые попали политики.

Как сказал глава фракции Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады, нардепов выгонят из "Слуги народа".

Важно Такого не было, – Кузьминых назвал провокацией дело о взятке в пол миллиона гривен

Арахамия пообещал, что это должно произойти уже на следующей пленарной неделе. Он предположил, что это может произойти уже в среду, 23 января. На вопрос журналистов, почему вопрос об исключении нардепов до сих пор не был рассмотрен, Арахамия ответил, что сейчас другие приоритеты.

Заметим, что обвинения против обоих нардепов достаточно серьезные. А именно:

28 января НАБУ сообщило, что нардепа Сергея Кузьминых поймали на получении взятки в 559 тысяч гривен. За это, говорят следователи, нардеп обещал помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

в 559 тысяч гривен. За это, говорят следователи, нардеп обещал помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. А Александра Трухина обвиняют в совершении ДТП, в котором пострадали 6 человек. Нардеп убеждал, что якобы не он был за рулем. Однако впоследствии обнародованные кадры из бодикамер полицейских раскрыли новые детали инцидента.

Добавим, что 2 февраля Трухина было исключено из партии "Слуга народа". Глава партии Елена Шуляк заявила 9 февраля, что надеется на "совесть" Трухина и что он сдаст мандат по собственному желанию. Однако сам Трухин подчеркнул, что не собирается этого делать, потому что "еще не все выполнил".

Мне мандат доверили люди, я работаю и есть еще некоторые неисполненные вещи, которые я должен сделать на должности народного депутата. Когда, пожалуй, закончу, тогда, пожалуй, будут какие-то мысли, вопросы,

– сказал Трухин.

Ранее Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия".

Трухин пытался дать взятку и сбежать в лес: смотрите видео