Арахамия и Подоляк во Львове: анонсировали пресс-конференцию
Источник:Максим Козицкий
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия и советник главы ОП Подоляк анонсировали пресс-конференцию. Она состоится в Львовской ОВА.
Пресс-коференция состоится в 15 часов 4 марта. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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Текст публикации Максима Козицкого:
Внимание! Важная пресс-конференция!
Сегодня, 4 марта, в 15:00 в помещении Львовской областной военной администрации состоится пресс-конференция
Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины
Михаила Подоляка, советника главы Офиса Президента Украины
Место проведения: 257 кабинет, 2 этаж.
Время: 15.00
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