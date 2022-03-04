Арахамия и Подоляк во Львове: анонсировали пресс-конференцию

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия и советник главы ОП Подоляк анонсировали пресс-конференцию. Она состоится в Львовской ОВА.

Пресс-коференция состоится в 15 часов 4 марта. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Текст публикации Максима Козицкого:

Внимание! Важная пресс-конференция!

Сегодня, 4 марта, в 15:00 в помещении Львовской областной военной администрации состоится пресс-конференция

Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины

Михаила Подоляка, советника главы Офиса Президента Украины

Место проведения: 257 кабинет, 2 этаж.

Время: 15.00

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