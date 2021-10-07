Арахамия пообещал "отдельный разговор" со "слугами народа", неголосовавшими за снятие Разумкова

Верховная Рада 284 голосами отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. С теми "слугами народа", которые не голосовали за снятие Разумкова, Давид Арахамия пообещал отдельное общение. Часть из них, говорит политик, – друзья экс-спикера.

Всего во фракции "Слуга народа" за отставку Разумкова проголосовали 210 человек, 7 были против, 4 – воздержались.

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Арахамия говорит, что заявления на выход никого писать не заставлял

Председатель фракции Давид Арахамия пообещал с каждым, кто был против – "особое общение". Он опроверг, что этих нардепов заставляли писать заявления на выход из фракции.

Нардеп говорит, что не голосовали за отзыв Разумкова те, у кого с ним личные взаимоотношения.

В списке от него есть три человека, которых он привел и рекомендовал: Мокан, Яковлева и Козак,

– отметил Арахамия.

Мокан говорит, что ему предлагали добровольно покинуть фракцию

Между тем, как пишет "Левый берег", Василий Мокан рассказал, что ему предложили написать заявление на выход из фракции по собственному желанию. Сам нардеп, который голосовал против отзыва спикера, ждет "конструктивное решение фракции". Политик подчеркнул, что готов к работе внефракционным.

На самом деле имел разговор на эту тему в Трускавце и озвучил свою позицию еще там. Я считаю, что для этого нет тех правовых оснований, которые предусмотрены законодательством, а политика превалирует над правовыми аргументами,

– сказал Мокан.

Он также сообщил, что у него не только дружеские отношения с Разумковым, Мокан считает, что тот нормально исполнял обязанности спикера.

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Нового спикера будут назначать уже 8 октября

Отметим, что парламент отозвал Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Нардепы и отдельные фракции предложили несколько кандидатов взамен: Руслан Стефанчук, Яна Зинкевич, Алексей Гончаренко, Гео Лерос и Ярослав Железняк. Железняк и Лерос свои кандидатуры сняли. Голосовать будут за нового спикера 8 октября, ведь 7 октября завершить обсуждение не успели.