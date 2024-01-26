В рамках дискуссии "2024: сценарии для страны" Давид Арахамия высказал идею о привлечении народных депутатов и государственных служащих к военным учениям. Он отмечает, что это должно происходить на общих условиях – то есть так, как тренируются другие граждане Украины.

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Военные учения для депутатов

По словам Арахамии, такой шаг имеет целью мотивировать украинцев к прохождению мобилизации и уменьшить страх перед ней. Он подчеркнул, что важно разъяснить гражданам реальный процесс мобилизации, ведь существует много мифов и недоразумений относительно этого.

Председатель фракции монобольшинства говорит, что, мол, многие думают: после получения повестки и прохождения ВВК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом сразу – на фронт. На самом деле все не так.

Политик утверждает, что для народных депутатов, которые сейчас забронированы от мобилизации, обучение могло бы проходить в частичном режиме. То есть в формате, который бы не отвлекал их полностью от законодательной деятельности.

Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в "учебке". Это будет в формате part-time (неполного рабочего времени – 24 Канал),

– уточняет он.

Очевидно, эта инициатива Арахамии способна вызвать различные реакции. Кто-то действительно согласится, что это может повысить уровень мотивации среди украинцев, но и будут те, которые усомнятся в эффективности таких мероприятий.

Почему украинцы не мобилизуются