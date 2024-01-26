У рамках дискусії "2024: сценарії для країни" Давид Арахамія висловив ідею про залучення народних депутатів та державних службовців до військових навчань. Він наголошує, що це має відбуватися на загальних умовах – тобто так, як тренуються інші громадяни України.

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Військові навчання для депутатів

За словами Арахамії, такий крок має на меті мотивувати українців до проходження мобілізації та зменшити страх перед нею. Він підкреслив, що важливо роз'яснити громадянам реальний процес мобілізації, адже існує багато міфів та непорозумінь щодо цього.

Голова фракції монобільшості каже, що, мовляв, багато хто думає: після отримання повістки та проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, а потім одразу – на фронт. Насправді все не так.

Політик стверджує, що для народних депутатів, які зараз заброньовані від мобілізації, навчання могло б проходити у частковому режимі – тобто у форматі, який би не відволікав їх повністю від законодавчої діяльності.

Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в "учебці". Це буде у форматі part-time (неповного робочого часу – 24 Канал),

– уточнює він.

Вочевидь, ця ініціатива Арахамії здатна викликати різноманітні реакції. Хтось справді погодиться, що це може підвищити рівень мотивації серед українців, але й будуть ті, які засумніваються в ефективності таких заходів.

Чому українці не мобілізуються