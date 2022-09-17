Арахамия объяснил, почему правительство не поддержало выезд предпринимателей за границу во время военного положения

17 сентября 2022 , 00:21
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Источник:

Forbes

Давид Арахамия объяснил, почему не начало работу "єВідрядження". В частности, потому, что "эта идея воспринимается в обществе как опция для богатых".

Именно поэтому, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, премьер Денис Шмыгаль не подписал постановление. Заверил, что Минэкономики должно доработать проект.

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Арахамия объяснил, почему не сработало "єВідрядження"

Сейчас эта идея воспринимается как опция для богатых, которые могут заплатить 200 000 гривен и уехать за границу. Это несправедливо. Поэтому политически премьер-министр поступил правильно,
– объяснил Давид Арахамия.

Он добавил, что Минэкономики должно доработать проект, чтобы у всех был равный доступ и права для выезда в международные командировки. По словам главы фракции "Слуга народа", министерство:

  • привлекло представителей экспертизы из разных отраслей – металлургов, аграриев, ІТ-сектор и т.д.;
  • именно на основе их рекомендаций будет разработано новое решение, учитывающее мнение всего экспортного сектора.

"Будущее у этой концепции есть, бизнесу сейчас непросто, а такие ограничения могут добить его окончательно", – пояснил нардеп.

Что известно об инициативе "єВідрядження"

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Автор: Діана Квасневська