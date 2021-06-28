Что это за два "деда-мопеда", – Арахамия в Раде не узнал Виктора Шишкина и Степана Хмару
28 июня 2021 , 16:43Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Через плечо"
В День Конституции, 28 июня, народные депутаты собрались на торжественное заседание Рады. На нем присутствовало много гостей, в частности Виктор Шишкин и Степан Хмара.
Однако "слуга народа" Давид Арахамия не узнал соавторов главного закона Украины. В чате провластной фракции в телеграм он не совсем корректно спросил, кто это.
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Что это за два "деда-мопеда"? Стоят в зале,
– написал нардеп.
Среди присутствующих в беседе нашлись те, кто смогли объяснить, что два вышеупомянутых мужчины – это правоведы и авторы Конституции Виктор Шишкин и Степан Хмара.Обратите внимание! В Украине 28 июня 2021 года отмечают 25-летие Конституции.
- Ее приняли через 5 лет после провозглашения независимости.
Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео