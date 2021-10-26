Арахамия рассказал, кто из министров может не волноваться, что потеряет кресло

Верховная Рада на пленарной неделе со 2 по 5 ноября рассмотрит по меньшей мере 4 вопроса кадровых изменений в правительстве. Известно, что одно из них будет касаться министра окружающей среды Романа Абрамовского, который сам написал заявление на увольнение.

Двое министров могут точно не волноваться за свою должность. Их фамилии "слуга народа" Давид Арахамия назвал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Кого из министров не уволят

Главу Министерства инфраструктуры Александра Кубракова;

министра социальной политики Марину Лазебную.

Остальных кандидатов и должности Арахамия отказался комментировать.

Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально отправят документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, как людей выбивали волны компромата, выгоняли,

– заявил нардеп.

Он также опроверг информацию об увольнении главы Национального банка Кирилла Шевченко. Ведь его могут отправить в отставку только по собственному желанию.

Вероятные кадровые изменения в правительстве: что известно