Арахамия рассказал о положительных результатах переговоров с Россией

Переговоры Украины и России все же принесли определенные положительные результаты. В частности, удалось эвакуировать 350 тысяч мирных украинцев.

О результатах переговоров сообщил член делегации и нардеп Давид Арахамия. По его словам, из "горячих точек" удалось вывезти в более безопасные места 350 тысяч украинцев.

К теме Переговоры Украины и России в Турции начнутся 29 марта

На втором раунде договорились о механизме работ гуманитарных коридоров, и, к счастью, несмотря на трудности, никто не погиб,

– рассказал Арахамия.

Теперь переговоры между Украиной и Россией состоятся в Турции. В общей сложности они продлятся 3 дня, а начнутся – 29 марта в 10 часов утра.

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