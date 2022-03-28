Про результати переговорів повідомив член делегації та нардеп Давид Арахамія. За його словами, з "гарячих точок" вдалося вивезти у безпечніші місця 350 тисяч українців.

До теми Переговори України і Росії у Туреччині розпочнуться 29 березня

На другому раунді домовилися про механізм робіт гуманітарних коридорів, і, на щастя, попри труднощі, ніхто не загинув,

– розповів Арахамія.

Зауважимо, тепер переговори між Україною та Росією відбудуться у Туреччині. Загалом вони триватимуть 3 дні, а розпочнуться – 29 березня о 10 годині ранку.

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