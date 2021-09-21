Детали от Арахамии
Законопроект об олигархах вынесут на рассмотрение Верховной Рады на этой неделе. Об этом лидер фракции "Слуга народа" заявил в кулуарах Верховной Рады 21 сентября.
К теме Закон срывают не олигархи, а люди, которым станет неудобно их обслуживать, – Арахамия
234 – 236 – в этом диапазоне, плюс-минус 2 голоса, так я предварительно понимаю,
– сказал политик.
По его словам, законопроект намерены поддержать нардепы от "Оппозиционной платформы – за жизнь". Мол, они ориентированы "на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".
Что известно о законопроекте об олигархах
- 15 апреля Президент Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта, который должен превращать олигархов в бизнесменов. Он подал его в Верховную Раду как неотложный.
- Документ предусматривает создание реестра олигархов. В него будут попадать лица, отвечающие 3 из 4 критериев.
- В сентябре Комитет Верховной Рады по обороне одобрил законопроект во втором чтении.
- Однако спикер парламента Дмитрий Разумков направил документ на проверку в Венецианскую комиссию.
- Арахамия заявил, что принятие закона срывают не олигархи, а люди, которые на них работают.