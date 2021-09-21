Детали от Арахамии

Законопроект об олигархах вынесут на рассмотрение Верховной Рады на этой неделе. Об этом лидер фракции "Слуга народа" заявил в кулуарах Верховной Рады 21 сентября.

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234 – 236 – в этом диапазоне, плюс-минус 2 голоса, так я предварительно понимаю,

– сказал политик.

По его словам, законопроект намерены поддержать нардепы от "Оппозиционной платформы – за жизнь". Мол, они ориентированы "на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".

Что известно о законопроекте об олигархах