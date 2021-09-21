Деталі від Арахамії
Законопроєкт про олігархів винесуть на розгляд Верховної Ради вже цього тижня. Про це лідер фракції "Слуга народу" заявив у кулуарах Верховної Ради 21 вересня.
До теми Закон зривають не олігархи, а люди, яким стане незручно їх обслуговувати, – Арахамія
234 – 236 – у цьому діапазоні, плюс-мінус 2 голоси, так я попередньо розумію,
– сказав політик.
За його словами, законопроєкт мають намір підтримати нардепи від "Опозиційної платформи – За життя". Мовляв, вони орієнтовані "на народ, а весь народ підтримує закон проти олігархів".
Що відомо про законопроєкт про олігархів
- 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту, який має перетворювати олігархів на бізнесменів. Він подав його у Верховну Раду як невідкладний.
- Документ передбачає створення реєстру оліграхів. До нього потраплятимуть особи, які відповідатимуть 3 з 4 критеріїв.
- У вересні Комітет Верховної Ради з оборони схвалив законопроєкт у другому читанні.
- Однак спікер парламенту Дмитро Разумков направив документ на перевірку до Венеційської комісії.
- Арахамія заявив, що схвалення закону зривають не олігархи, а люди, які на них працюють.