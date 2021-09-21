Деталі від Арахамії

Законопроєкт про олігархів винесуть на розгляд Верховної Ради вже цього тижня. Про це лідер фракції "Слуга народу" заявив у кулуарах Верховної Ради 21 вересня.

До теми Закон зривають не олігархи, а люди, яким стане незручно їх обслуговувати, – Арахамія

234 – 236 – у цьому діапазоні, плюс-мінус 2 голоси, так я попередньо розумію,

– сказав політик.

За його словами, законопроєкт мають намір підтримати нардепи від "Опозиційної платформи – За життя". Мовляв, вони орієнтовані "на народ, а весь народ підтримує закон проти олігархів".

Що відомо про законопроєкт про олігархів