Арахамия за пультом диджея зажигал на молодежном съезде "слуг народа": видео

Давид Арахамия выступил перед молодежным крылом "Слуги народа". Глава фракции сыграл несколько сетов за диджейским пультом.

Все это происходило в Скадовске, на молодежном съезде политсилы. Арахамия выступал как диджей David Braun, он часто использует этот псевдоним.

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На видео, опубликованном в сети, видно главу фракции "Слуга народа" за диджейской установкой. На экране позади – надпись DJ DAVID BRAUN. Похоже, что молодежи нравится, как выступает лидер политсилы.

Арахамия сыграл несколько сетов на вечеринке: смотрите видео

Лидер "Слуги народа" выступает перед молодежью: смотрите видео

Как сообщил в фейсбуке "слуга народа" Сергей Гривко, на мероприятии собралось больше 250 активистов. В течение 3 дней они проходили тренинги по ряду направлений. Помогают им в этом нардепы, представители министерств, профильные эксперты и бизнес-тренеры.

Молодежный съезд "Слуги народа": что известно

Источник: "Слуга народа"

Мероприятие под названием "Зе!Кемп" собрало молодежь из разных уголков Украины. Каждый из участников прошел экспресс-тестирование на коронавирус COVID-19. Участники лагеря разделились на команды и вместе с менторами и нардепами работали над собственными проектам по одному из 12 направлений.

О каких направлениях говорится:

безопасность;

справедливость и равенство всех перед законом;

международное партнерство;

электронная и эффективная страна;

"Большая стройка";

инвестиционный хаб;

легкий бизнес;

новая экономика;

образованная нация;

здоровая и социально защищенная нация;

культура, что объединяет;

чистая окружающая среда.

Программа лагеря была разделена на несколько блоков. В течение дня устраивали лекции, квесты, тренировки по йоге и философский клуб, а вечером – вечеринки. На одной из них перед активистами также выступала украинская группа LATEXFAUNA.