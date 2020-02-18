Арахамия объяснил, что потеряет Украина из-за затягивания с рынком земли

Затягиванием рассмотрения законопроекта о рынке земли народные депутаты наносят государству косвенные убытки. В общем нардепы подали 4018 поправок.

Такие убытки точно будут, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, пишет "Громадське".

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Народные избранники продолжают рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли. Если посчитать, то нардепам понадобится 4 пленарных недели, чтобы рассмотреть их всех.

Наносит ли это ущерб государству? С точки зрения непрямых убытков – (выплаты) зарплат депутатам, а других убытков, за счет того, что не будут приняты своевременные управленческие решения, которые должен принимать парламент,

– пояснил он.

Отметим, в "Слуге народа" выражали надежду, что не все депутаты, которые подали 4 тысячи поправок, будут ставить их на подтверждение. В то же время в партии отметили, что будут соблюдать полную процедуру.

Какие основные правки внесли в законопроект о рынке земли

Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит.

Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.



Где запрещено продавать сельскохозяйственные земли / Инфографика 24 канала

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