Арахамія пояснив, що втратить Україна через затягування з ринком землі

Затягуванням розгляду законопроєкту про ринок землі народні депутати завдають державі непрямих збитків. Загалом нардепи подали 4018 правок.

Такі збитки точно будуть, про це сказав голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, пише "Громадське".

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Народні обранці продовжують розглядати правки до законопроєкту про ринок землі. Якщо порахувати, то нардепам знадобиться 4 пленарних тижні, аби розглянути їх усіх.

Чи це завдає збитків державі? З точки зору не прямих збитків – (виплати) зарплат депутатам, а інших збитків, за рахунок того, що не будуть ухвалені своєчасні управлінські рішення, які має приймати парламент,

– пояснив він.

Зазначимо, у "Слузі народу" висловлювали сподівання що не всі депутати, які подали 4 тисячі правок, будуть ставити їх на підтвердження. Водночас у партії наголосили, що будуть дотримуватися повної процедури.

Які основні правки внесли в законопроєкт про ринок землі

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.



Де заборонено продавати сільськогосподарські землі/ Інфографіка 24 каналу

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