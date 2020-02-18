Арахамія пояснив, що втратить Україна через затягування з ринком землі
Затягуванням розгляду законопроєкту про ринок землі народні депутати завдають державі непрямих збитків. Загалом нардепи подали 4018 правок.
Такі збитки точно будуть, про це сказав голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, пише "Громадське".
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Народні обранці продовжують розглядати правки до законопроєкту про ринок землі. Якщо порахувати, то нардепам знадобиться 4 пленарних тижні, аби розглянути їх усіх.
Чи це завдає збитків державі? З точки зору не прямих збитків – (виплати) зарплат депутатам, а інших збитків, за рахунок того, що не будуть ухвалені своєчасні управлінські рішення, які має приймати парламент,
– пояснив він.
Зазначимо, у "Слузі народу" висловлювали сподівання що не всі депутати, які подали 4 тисячі правок, будуть ставити їх на підтвердження. Водночас у партії наголосили, що будуть дотримуватися повної процедури.
Які основні правки внесли в законопроєкт про ринок землі
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
- Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
- Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
- Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.
Де заборонено продавати сільськогосподарські землі/ Інфографіка 24 каналу
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