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      Арахамія пояснив, що втратить Україна через затягування з ринком землі

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      Що втрачає Україна через затягування законопроєкту про ринок землі / Getty images

      Затягуванням розгляду законопроєкту про ринок землі народні депутати завдають державі непрямих збитків. Загалом нардепи подали 4018 правок.

      Такі збитки точно будуть, про це сказав голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, пише "Громадське".

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      Народні обранці продовжують розглядати правки до законопроєкту про ринок землі. Якщо порахувати, то нардепам знадобиться 4 пленарних тижні, аби розглянути їх усіх. 

      Чи це завдає збитків державі? З точки зору не прямих збитків – (виплати) зарплат депутатам, а інших збитків, за рахунок того, що не будуть ухвалені своєчасні управлінські рішення, які має приймати парламент,
      – пояснив він.

      Зазначимо, у "Слузі народу" висловлювали сподівання що не всі депутати, які подали 4 тисячі правок, будуть ставити їх на підтвердження. Водночас у партії наголосили, що будуть дотримуватися повної процедури.

      Які основні правки внесли в законопроєкт про ринок землі

      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.


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      Більше про законопроєкт про ринок землі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Верховна Рада Давид Арахамія Ринок землі
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