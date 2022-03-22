ArcelorMittal изъял российское сырье из производства стали

ArcelorMittal SA, которая известна как крупнейшая металлургическая компания мира, изъяла российское сырье из своей цепи поставок. Все из-за вторжения в Украину.

Известно, что Россия была среди ключевых поставщиков железной руды и угля для доменных печей в Европе. Однако ArcelorMittal решила остановить поставки.

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Согласно словам представителя компании, ранее около пятой части угля для своих европейских заводов получала из России. Согласно годовому отчету, компания также покупала железную руду у "Металлоинвеста" подсанкционного олигарха Алишера Усманова.

"Теперь мы независимы", – сообщил европейский генеральный директор ArcelorMittal Герт Ван Поелворде.

"На третий квартал нам нужно купить немного больше сырья у нерусских поставщиков. Но это не большая проблема", – добавил Герт Ван Поелворде.

Кроме того, по его мнению, война в Украине изменит мировые потоки сырья. Ведь в течение нескольких месяцев Россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай, который будет покупать меньше топлива из Австралии.

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