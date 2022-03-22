Відомо, що Росія була серед ключових постачальників залізної руди та вугілля для доменних печей у Європі. Проте ArcelorMittal вирішила зупинити поставки.

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Згідно зі словами представника компанії, раніше близько п’ятої частини вугілля для своїх європейських заводів отримувала з Росії. Згідно з річним звітом, компанія також купувала залізну руду в "Металлоінвеста" підсанкційного олігарха Алішера Усманова.

"Тепер ми незалежні", — повідомив європейський генеральний директор ArcelorMittal Герт Ван Поелворде.

"На третій квартал нам потрібно купити трохи більше сировини у неросійських постачальників. Але це не велика проблема", – додав Герт Ван Поелворде.

Крім того, на його думку, війна в Україні змінить світові потоки сировини. Адже протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю, який буде купувати менше палива з Австралії.

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