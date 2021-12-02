В съемной квартире в Полтаве нашли тела двух мужчин
2 декабря 2021 , 14:29Читати новину українською
Источник:Национальная полиция
В съемной квартире в Полтаве владелица нашла 2 мертвых молодых парней. Еще один был жив, но без сознания.
Умершими оказались 25-летний мужчина из Гадячского района и 17-летний парень из Миргородского. Как установили правоохранители, в живых остался 48-летний житель Харьковщины.
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Что известно об инциденте
При осмотре тел эксперты зрительно не увидели признаков насильственной смерти. Полицейские выяснили, что потерпевшие приехали в Полтаву на заработки из разных районов области. Квартира, которую снимали, была закрыта изнутри.
Следователи открыли дело об умышленном убийстве двух или более лиц, назначили соответствующие экспертизы.
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