Подоляк ответил, может ли арест Богуслаева сорвать производство "Байрактаров" в Украине

Российские пропагандисты разгоняют фейк о том, что из-за задержания президента "Мотор Сичи" Богуслаева в Украине не будут строить завод "Байракторов". Однако это, конечно же, не так.

Заводу "Байракторов" в Украине быть

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Как заверил он, все, о чем договаривается Украина, будет осуществлено в полном объеме, и прежде всего потому, что это стратегически выгодно самой Турции. А с арестом Богуслаева это не имеет никакой связи.

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Подоляк подчеркнул, что у Украины есть замечательный партнер – генеральный директор Baykar Defence Халюк Байрактар, и именно с ним договаривается. Этот человек абсолютно искренне любит Украину и абсолютно искренне передает дроны, потому что многие "птички" Украина получила абсолютно бесплатно.

По словам советника главы ОП, в контексте строительства завода в Украине нужно принимать во внимание даже не позицию Турции, а позицию именно директоров производства "Байракторов". А она у них принципиальная: Украина – прежде всего.

Очень четко "записано" у них в сердце, что они будут помогать Украине. Поэтому я не сомневаюсь, что завод по производству "Байрактаров" и других дронов будет,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что у компании Baykar есть фантастические концептуальные разработки и передовое производство. Подоляк считает, что Украина получит все и даже больше, а после войны вообще будет иметь другую структуру военного производства в своей стране.

Что с Богуслаевым

Советник главы Офиса Президента высказался и об аресте Богуслаева, которому объявили о подозрении в коллаборационизме и государственной измене. Подоляк говорит, что, к сожалению, не только Богуслаев после 8 месяцев полномасштабной войны не понял, что такое патриотизм и что такое Украина.

"Нужно быть очень гнилым лицом, чтобы вести себя как Богуслаев. Но, между тем, о нем уже все сказали, все понятно: человеку 84 года и он решил зайти в историю, как мерзкое существо", – подчеркнул Подоляк.

Впрочем, он добавил, что действия Богуслаева – это его выбор, и вмешиваться в личную жизнь людей, которые перед смертью хотят сделать себя "отрицательным персонажем", как любят говорить россияне, не стоит.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

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