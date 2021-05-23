Впрочем, египетский суд 23 мая отклонил жалобу владельцев Ever Given. К тому же, своим решением в Египте подтвердили: вернуть судно и груз владельцам смогут только после возмещения убытков.
Напомним Египет задержал контейнеровоз Ever Given: хочет возмещения в миллиард долларов
Сначала штраф – затем возвращение Ever Given
Пока японская компания Shoei Kisen не выплатит администрации Суэцкого канала 900 миллионов долларов США, судно будет находиться в районе Горьких озер. "Это право страны", – заявил глава Управления Суэцкого канала Усама Рабие.
В сумму компенсации входят:
- расходы на снятие с мели;
- ремонт судна;
- потери из-за блокирования.
В то же время в Египте не уточняют, кто именно будет выплачивать компенсацию. Однако контейнеровозу и грузам с него не позволят покинуть Египет.
СМИ отмечали, что процесс может быть сложным, так как Ever Given принадлежит японской компании, которая обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.
Блокировка Суэцкого канала: главное
- Контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал 24 марта.
- Почти 400 судов застряли в Красном море на 6 дней.
- Очередь растянулась до Индии.
- Первые попытки снять судно с мели были крайне неудачными.
- Лишь 29 марта удалось сдвинуть судно с места.
- Для этого пришлось убрать из-под него почти 30 тысяч кубометров песка.