Впрочем, египетский суд 23 мая отклонил жалобу владельцев Ever Given. К тому же, своим решением в Египте подтвердили: вернуть судно и груз владельцам смогут только после возмещения убытков.

Напомним Египет задержал контейнеровоз Ever Given: хочет возмещения в миллиард долларов

Сначала штраф – затем возвращение Ever Given

Пока японская компания Shoei Kisen не выплатит администрации Суэцкого канала 900 миллионов долларов США, судно будет находиться в районе Горьких озер. "Это право страны", – заявил глава Управления Суэцкого канала Усама Рабие.

В сумму компенсации входят:

расходы на снятие с мели;

ремонт судна;

потери из-за блокирования.

В то же время в Египте не уточняют, кто именно будет выплачивать компенсацию. Однако контейнеровозу и грузам с него не позволят покинуть Египет.

СМИ отмечали, что процесс может быть сложным, так как Ever Given принадлежит японской компании, которая обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

Блокировка Суэцкого канала: главное