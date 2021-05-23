Втім, єгипетський суд 23 травня відхилив скаргу власників Ever Given. До того ж, своїм рішенням у Єгипті підтвердили: повернути судно і вантажі власникам зможуть тільки після відшкодування збитків.

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Спершу штраф – потім повернення Ever Given

Поки японська компанія Shoei Kisen не виплатить адміністрації Суецького каналу 900 мільйонів доларів США, судно перебуватиме у районі Гірких озер. "Це право країни", – заявив глава Управління Суецького каналу Усама Рабіє.

У суму компенсації входять:

витрати на зняття з мілини;

ремонт судна;

втрати через блокування.

Водночас у Єгипті не уточнюють, хто саме виплачуватиме компенсацію. Проте контейнеровозу і вантажам з нього не дозволять залишити Єгипет.

ЗМІ відзначали, що процес може бути складним, тому що Ever Given належить японській компанії, яка обслуговує тайванського вантажовідправника і ходить під прапором Панами.

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