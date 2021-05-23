Втім, єгипетський суд 23 травня відхилив скаргу власників Ever Given. До того ж, своїм рішенням у Єгипті підтвердили: повернути судно і вантажі власникам зможуть тільки після відшкодування збитків.
Нагадаємо Єгипет затримав контейнеровоз Ever Given: хоче відшкодування у мільярд доларів
Спершу штраф – потім повернення Ever Given
Поки японська компанія Shoei Kisen не виплатить адміністрації Суецького каналу 900 мільйонів доларів США, судно перебуватиме у районі Гірких озер. "Це право країни", – заявив глава Управління Суецького каналу Усама Рабіє.
У суму компенсації входять:
- витрати на зняття з мілини;
- ремонт судна;
- втрати через блокування.
Водночас у Єгипті не уточнюють, хто саме виплачуватиме компенсацію. Проте контейнеровозу і вантажам з нього не дозволять залишити Єгипет.
ЗМІ відзначали, що процес може бути складним, тому що Ever Given належить японській компанії, яка обслуговує тайванського вантажовідправника і ходить під прапором Панами.
Блокування Суецького каналу: головне
- Контейнеровоз Ever Given сів на мілину та перекрив Суецький канал 24 березня.
- Майже 400 суден застрягли у Червоному морі на 6 днів.
- Черга розтягнулася аж до Індії.
- Перші спроби зняти судно з мілини були вкрай невдалими.
- Лише 29 березня вдалося зрушити судно з місця.
- Для цього довелося прибрати з-під нього майже 30 тисяч кубометрів піску.