О причинах ареста официально ничего не известно. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об инциденте?

Глеб Новостройный 4 года служил в штурмовой роте KRAKEN. В 2025 году он был уволен со службы по состоянию здоровья.

Основатель подразделения Константин Немичев говорил, что получить достоверную информацию по делу, в котором фигурирует Новостройный, сложно, поскольку она засекречена.

Известно, что Печерский районный суд Киева в субботу, 1 августа, избрал ветерану меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суть подозрения пока не разглашается.

Также в СМИ распространялась информация о возможной связи дела с похищением и убийством Игоря Комарова. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов и защиты пока нет.

Напомним, 15 февраля на индонезийском острове Бали в районе Джимбарана похитили украинца Игоря Комарова. На месте его исчезновения правоохранители обнаружили лишь личные вещи. Впоследствии пострадавший обращался к близким и просил заплатить за него выкуп.

Позже на Бали обнаружили расчлененные останки человека. После проведения ДНК-экспертизы удалось установить, что они принадлежали Игорю Комарову.