Про причини арешту офіційно невідомо. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про інцидент?

Гліб Новостройний 4 роки служив у штурмовій роті KRAKEN. У 2025 році він був звільнений зі служби за станом здоров'я.

Засновник підрозділу Костянтин Немічев казав, що отримати достовірну інформацію щодо справи, де фігурує Новостройний, складно, бо вона засекречена.

Відомо, що Печерський районний суд Києва у суботу, 1 серпня, обрав запобіжний захід ветерану у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суть підозри наразі не розголошують.

Також у ЗМІ ширилась інформація про можливий зв'язок справи із викраденням та вбивством Ігоря Комарова. Офіційних коментарів від правоохоронців та сторони захисту наразі немає.

Нагадаємо, 15 лютого на індонезійському острові Балі в районі Джимбаран викрали українця Ігоря Комарова. На місці його зникнення правоохоронці виявили лише особисті речі. Згодом постраждалий звертався до близьких і просив заплатити за нього викуп.

Згодом на Балі виявили розчленовані останки людини. Після проведення ДНК-експертизи вдалось встановити, що вони належали Ігорю Комарову.