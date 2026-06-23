ВАКС наложил арест на активы вице-премьера Алексея Кулебы

Высший антикоррупционный суд наложил арест на активы Алексея Кулебы. У вице-премьера были квартира и парковочное место, которые он приобрел через свою сестру.

Об этом говорится в судебном постановлении.

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Почему суд арестовал активы Кулебы?

ВАКС арестовал имущество Кулебы, конфискацию которого ранее требовала САП. Суд наложил арест на квартиру общей площадью 109,9 квадратных метра стоимостью 4 406 990 гривен, а также на парковочное место площадью 14,4 квадратных метра стоимостью 520 000 гривен.

Эти активы считаются необоснованными, поскольку их стоимость превышает законные доходы Алексея Кулебы,

– говорится в постановлении.

Квартира и парковочное место были оформлены на сестру, однако фактически ими пользовался сам Кулеба. По данным суда, он мог влиять на сестру и распоряжаться этим имуществом, в частности продать или передать в залог, чтобы избежать возможного взыскания.

Прокурор считает, что арест этих двух объектов не сильно повлияет на владельцев, поскольку они и дальше смогут ими пользоваться, пока длится судебное разбирательство. Также отмечается, что и Кулеба, и его сестра имеют другое жилье в Киеве, где они официально проживают.

Другие подобные инциденты в Украине

Суд частично арестовал имущество Юлии Тимошенко и ее мужа. Средства на их счетах не арестовали, а защита планирует обжаловать решение.

Юлию Тимошенко подозревают в даче взяток народным депутатам за "голоса". Под арест попали 40 тысяч долларов + 6,3 тысячи долларов, 6 мобильных телефонов, автомобили, принадлежащие мужу Тимошенко – Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ, два гаража в Днепре, системный блок и черновые записи.

Средства, находившиеся на счетах Юлии Тимошенко, не были арестованы. Это объяснили тем, что наложение ареста на доходы депутата будет чрезмерным.