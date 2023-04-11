США предоставили задержанному в России Гершковичу статус "неправомерно задержанного": что это даст

Госдеп США признал удерживаемого в России репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича неправомерно задержанным. Это даст правительству США возможность исследовать все возможности для его освобождения.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель подчеркнул, что журналистика – это не преступление. Теперь дело Гершковича будет рассматривать Государственный департамент через Офис специального представителя президента по делам с заложниками.

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Патель подчеркнул, что США осуждают подавление Кремлем независимых голосов в России и его войну против правды. Это обозначение подчеркивает заявления правительства Соединенных Штатов о том, что обвинения в шпионаже против репортера беспочвенны.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал, что Россия незаконно задержала Эвана Гершковича.

Мы призываем к немедленному освобождению его и Полу Велану,

– говорится в сообщении.

Также 9 апреля заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель сообщил, что Вашингтон продолжает требовать от России консульского доступа к задержанному Гершковичу.

"Мы все еще пытаемся добиться консульского доступа… Мы довели до сведения российских властей необходимость предоставить такой доступ как можно быстрее", – сказал он на брифинге.

Патель отметил, что "США продолжают работать по соответствующим каналам" над этим вопросом.

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