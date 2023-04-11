США предоставили задержанному в России Гершковичу статус "неправомерно задержанного": что это даст
Источник:The Wall Street Journal
Госдеп США признал удерживаемого в России репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича неправомерно задержанным. Это даст правительству США возможность исследовать все возможности для его освобождения.
Заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель подчеркнул, что журналистика – это не преступление. Теперь дело Гершковича будет рассматривать Государственный департамент через Офис специального представителя президента по делам с заложниками.
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Патель подчеркнул, что США осуждают подавление Кремлем независимых голосов в России и его войну против правды. Это обозначение подчеркивает заявления правительства Соединенных Штатов о том, что обвинения в шпионаже против репортера беспочвенны.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал, что Россия незаконно задержала Эвана Гершковича.
Мы призываем к немедленному освобождению его и Полу Велану,
– говорится в сообщении.
Также 9 апреля заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель сообщил, что Вашингтон продолжает требовать от России консульского доступа к задержанному Гершковичу.
"Мы все еще пытаемся добиться консульского доступа… Мы довели до сведения российских властей необходимость предоставить такой доступ как можно быстрее", – сказал он на брифинге.
Патель отметил, что "США продолжают работать по соответствующим каналам" над этим вопросом.
Что известно о незаконном задержании журналиста в России
- 30 марта стало известно, что журналист, около шести лет работающий в России, скрылся в Екатеринбурге во время подготовки материала о ППК "Вагнер".
- Позже Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся.
- Российский суд арестовал Эвана Гершковича на два месяца – до 29 мая. The Wall Street Journal отрицает обвинения против своего журналиста, а Белый дом заявил, что обвинения в шпионаже "смешны".