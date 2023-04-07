В пятницу, 7 апреля, СМИ сообщили, что Эвана Гершковича, задержанного ФСБ, официально обвинили якобы "в шпионаже". Заметим, что арестовали его на прошлой неделе по подозрению в разведывании информации.
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Москва хочет бросить журналиста за решетку
Следует сказать, что Запад, в частности США, считают эти обвинения в сторону Гершковича фальшивыми. В настоящее время корреспондент находится в следственном изоляторе Лефортовской тюрьмы в Москве. Ему грозит до 20 лет за решеткой в случае признания вины так называемым "российским судом".
Следствие ФСБ обвинило Гершковича в шпионаже в пользу своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью,
– также написали в издании "Медиазона".
Кроме того, там отметили, что по версии ФСБ, корреспондент The Wall Street Journal якобы "по заданию американской стороны осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну".
В частности, якобы речь идет о "данных о деятельности предприятий российского военно-промышленного комплекса".
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Будет рассмотрение апелляции
- Следует сказать, что уже 18 апреля так называемый "суд" в столице враждебного государства рассмотрит апелляцию на арест Гершковича. Однако слушания будут проходить в закрытом режиме, поскольку Россия считает информацию об обвинениях секретной.
- Вместе с тем в The Wall Street Journal решительно отрицают обвинения против Гершковича. Там также называют действия Кремля злобной борьбой против свободной печати.
- Кроме того, общественный и политический американский деятель, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин подчеркнул, что президент США Джозеф Байден будет бороться за то, чтобы Гершкович как можно скорее вернулся домой.