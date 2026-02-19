В Португалии мужчина пытался продать россиянам украденную технику НАТО: его задержали
- В Португалии задержали 23-летнего мужчину за попытку продать данные по технике НАТО российскому посольству, похищенные из отеля во время международной конференции.
- Подозреваемому предъявили обвинение в шпионаже, краже и использовании чужих документов, и в деле фигурируют еще двое подозреваемых.
Правоохранители Португалии задержали 23-летнего мужчину за попытку продать данные по технике НАТО российскому посольству в Лиссабоне. Он украл ноутбук и планшет из отеля, где проживали участники международной военной конференции.
Инцидент произошел во время международной военной конференции на базе португальских ВМС недалеко от Лиссабона. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Португалии, передает CNN Portugal.
Смотрите также Украина выполнила все условия для вступления в НАТО, теперь решение за Альянсом, – Зеленский
Что известно о деталях инцидента?
Злоумышленник специально заселился в отель, где проживали участники мероприятия, и похитил ноутбук и планшет iPad, принадлежавших НАТО и шведским военнослужащим. Он рассчитывал, что на устройствах хранится секретная информация, и пытался получить доступ к файлам.
После кражи мужчина обратился в российское посольство, планируя продать данные. Однако его задержали португальские правоохранители. Во время задержания он заявил об участии в вымышленной шпионской сети, пытаясь отвлечь внимание следствия.
Сейчас подозреваемому сообщено об обвинении в попытке шпионажа, краже и использовании чужих документов, а также за ложные показания и клевету. Кроме того, в деле фигурируют еще двое подозреваемых.
Что известно о других случаях российского шпионажа на территории других стран?
Россия вербует людей с криминальным прошлым в Латвии для осуществления диверсий против военных и критически важных объектов. В частности, задержаны 4 человека, подозреваемые в шпионаже, которые собирали информацию о гражданской и военной инфраструктуре Латвии.
Летом 2025 года в Аргентине была задержана группа россиян, связанных с покойным Евгением Пригожиным, которые проводили дезинформационные операции в интересах Кремля. Секретариат государственной разведки Аргентины разоблачил российскую агентурную сеть, действовавшую через организацию La Compañía, с целью распространения пророссийской политики и дезинформации.
Россия прибегает к различным способам шпионажа. Храм Русской православной церкви в Швеции подозревается в шпионаже из-за своего расположения рядом с аэропортом и странного поведения, в частности ограниченного доступа для посетителей и наличия камер наблюдения. Настоятель церкви, Павел Макаренко, имеет связи с российской разведкой, был осужден за финансовые мошенничества и получил медаль за службу разведке.