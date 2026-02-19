Інцидент стався під час міжнародної військової конференції на базі португальських ВМС неподалік Лісабона. Про це повідомили у пресслужбі генеральної прокуратури Португалії, передає CNN Portugal.

Дивіться також Україна виконала всі умови для вступу в НАТО, тепер рішення за Альянсом, – Зеленський

Що відомо про деталі інциденту?

Зловмисник спеціально заселився до готелю, де проживали учасники заходу, і викрав ноутбук та планшет iPad, що належали НАТО та шведським військовослужбовцям. Він розраховував, що на пристроях зберігається секретна інформація, і намагався отримати доступ до файлів.

Після крадіжки чоловік звернувся до російського посольства, плануючи продати дані. Однак його затримали португальські правоохоронці. Під час затримання він заявив про участь у вигаданій шпигунській мережі, намагаючись відвернути увагу слідства.

Наразі підозрюваному повідомлено про обвинувачення у спробі шпигунства, крадіжці та використанні чужих документів, а також за неправдиві свідчення та наклеп. Крім того, у справі фігурують ще двоє підозрюваних.

Що відомо про інші випадки російського шпигунства на території інших країн?