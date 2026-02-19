Інцидент стався під час міжнародної військової конференції на базі португальських ВМС неподалік Лісабона. Про це повідомили у пресслужбі генеральної прокуратури Португалії, передає CNN Portugal.
Що відомо про деталі інциденту?
Зловмисник спеціально заселився до готелю, де проживали учасники заходу, і викрав ноутбук та планшет iPad, що належали НАТО та шведським військовослужбовцям. Він розраховував, що на пристроях зберігається секретна інформація, і намагався отримати доступ до файлів.
Після крадіжки чоловік звернувся до російського посольства, плануючи продати дані. Однак його затримали португальські правоохоронці. Під час затримання він заявив про участь у вигаданій шпигунській мережі, намагаючись відвернути увагу слідства.
Наразі підозрюваному повідомлено про обвинувачення у спробі шпигунства, крадіжці та використанні чужих документів, а також за неправдиві свідчення та наклеп. Крім того, у справі фігурують ще двоє підозрюваних.
Що відомо про інші випадки російського шпигунства на території інших країн?
Росія вербує людей з кримінальним минулим у Латвії для здійснення диверсій проти військових та критично важливих об'єктів. Зокрема, затримано 4 особи, підозрювані у шпигунстві, які збирали інформацію про цивільну та військову інфраструктуру Латвії.
Влітку 2025 року в Аргентині затримали групу росіян, пов'язаних з покійним Євгенієм Пригожиним, які проводили дезінформаційні операції в інтересах Кремля. Секретаріат державної розвідки Аргентини викрив російську агентурну мережу, що діяла через організацію La Compañía, з метою поширення проросійської політики і дезінформації.
Росія вдається до різних способів шпигунства. Храм Російської православної церкви у Швеції підозрюється у шпигунстві через своє розташування поруч з аеропортом і дивну поведінку, зокрема обмежений доступ для відвідувачів і наявність камер спостереження. Настоятель церкви, Павло Макаренко, має зв'язки з російською розвідкою, був засуджений за фінансові шахрайства і отримав медаль за службу розвідці.