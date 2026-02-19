Инцидент произошел во время международной военной конференции на базе португальских ВМС недалеко от Лиссабона. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Португалии, передает CNN Portugal.

Что известно о деталях инцидента?

Злоумышленник специально заселился в отель, где проживали участники мероприятия, и похитил ноутбук и планшет iPad, принадлежавших НАТО и шведским военнослужащим. Он рассчитывал, что на устройствах хранится секретная информация, и пытался получить доступ к файлам.

После кражи мужчина обратился в российское посольство, планируя продать данные. Однако его задержали португальские правоохранители. Во время задержания он заявил об участии в вымышленной шпионской сети, пытаясь отвлечь внимание следствия.

Сейчас подозреваемому сообщено об обвинении в попытке шпионажа, краже и использовании чужих документов, а также за ложные показания и клевету. Кроме того, в деле фигурируют еще двое подозреваемых.

Что известно о других случаях российского шпионажа на территории других стран?