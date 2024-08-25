"Закрытие Олимпиады и Павла Дурова": в сети отреагировали мемами на арест основателя Telegram

Основателя и владельца Telegram Павла Дурова 24 августа в Париже задержали французские правоохранители. Украинцы быстро отреагировали на резонансную новость и уже создали десятки мемов на тему.

Часть пользователей не слишком взволновал арест Дурова, однако для многих это стало поводом для творчества. Лучшие мемы о задержании Дурова во Франции собрал 24 Канал.

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Как украинцы реагируют на арест Дурова

Пользователи в сети напомнили, что совсем недавно в Париже состоялось закрытие Олимпийских игр, а теперь – "закрытие" Павла Дурова. "Досталось" также и блогеру Алексею Дурневу – из-за схожести фамилий создатели мемов также отправили его "за решетку".

Мемы о задержании Павла Дурова – больше в галерее

Шутки об аресте Дурова: смотрите сообщение

Также украинцы недвусмысленно намекают на возможное сотрудничество Павла Дурова с российскими спецслужбами. В сети уже существует множество теорий о том, что основатель Telegram должен был встречаться с Путиным в Азербайджане, однако это лишь догадки.

Пользователи подозревают Дурова в связях с российскими спецслужбами / Фото: соцсети

Как в сети реагируют на задержание Дурова: смотрите сообщение

Напомним, что во Франции Дурова обвиняют в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Телеграме. Сейчас он находится под стражей.