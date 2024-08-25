Частину користувачів не надто схвилював арешт Дурова, однак для багатьох це стало приводом для творчості. Найкращі меми про затримання Дурова у Франції зібрав 24 Канал.

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Як українці реагують на арешт Дурова

Користувачі в мережі нагадали, що зовсім нещодавно в Парижі відбулося закриття Олімпійських ігор, а тепер – "закриття" Павла Дурова. "Дісталося" також і блогеру Олексію Дурнєву – через схожість прізвищ творці мемів також відправили його "за грати".

Меми про затримання Павла Дурова – більше у галереї

Жарти про арешт Дурова: дивітьс допис

Також українці недзвозначно натякають натякають на можливу співпрацю Павла Дурова з російськими спецслужбами. У мережі вже існує безліч теорій про те, що засновник Telegram мав зустрічатися з Путіним в Азербайджані, однак це лише здогадки.

Користувачі підозрюють Дурова у зв'язках з російськими спецслужбами / Фото: соцмережі

Як в мережі реагують на затримання Дурова: дивіться допис

Нагадаємо, що у Франції Дурова звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей і шахрайстві через відсутність модерації в Телеграмі. Наразі він перебуває під вартою.