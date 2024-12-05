Суд оставил в силе арест имущества руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) подтвердила арест имущества главного врача Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Решение принято после жалоб адвокатов подозреваемой.

Жалобы касались постановления следственного судьи ВАКС от 31 октября 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АП ВАКС в телеграме.

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Какое решение суда в отношении Татьяны Крупы

Имущество было арестовано в рамках дела по подозрению в незаконном обогащении главного врача в соответствии со статьей Уголовного кодекса Украины.

4 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы защитников подозреваемой, а также представителей третьих лиц, в отношении имущества которых решается вопрос об аресте, на постановление следственного судьи ВАКС от 31 октября 2024 года об аресте имущества,

– говорится в сообщении.

Среди арестованного – наличные средства, документы и другие вещи, изъятые во время обысков.

Рассмотрение апелляций завершилось тем, что коллегия судей оставила предыдущее решение без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Решение вступило в силу немедленно и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Напоминаем, расследование касается незаконного оформления инвалидности для мужчин, которые стремились избежать мобилизации. Семья Круп владеет многочисленной недвижимостью и роскошными автомобилями в Хмельницкой области, значительная часть которой была приобретена в 2021 – 2022 годах.

Семья имеет 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица, а также другую недвижимость в разных селах Хмельницкой области, и занимается бизнесом в сфере альтернативной энергетики.