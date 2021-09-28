Ареста не боится: заочно осужденный в Грузии Саакашвили приобрел билет в Тбилиси

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили решил вернуться в Грузию. В соцсети он показал фото уже приобретенного билета.

Саакашвили полетит в Тбилиси 2 октября. Именно в этот день в Грузии пройдут муниципальные выборы.

К слову Грузия хочет в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС

Саакашвили собрался в Грузию, где его заочно приговорили

Михаил Саакашвили опубликовал в фейсбуке фото электронного билета на самолет. Третий президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины, собрался в Тбилиси в день выборов – 2 октября.

В видео, которое политик обнародовал на своей странице, Саакашвили обратился к народу Грузии на родном языке.

Я уже взял билет, как я и говорил ранее, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси. И вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии,

– сказал Саакашвили.

И добавил, что у него нет "личных амбиций" или "желания получить какую-либо должность".



Билет в Грузию, опубликовал Саакашвили / Фото с Фейсбук политика

Очевидно, видео является ответом Саакашвили на заявление 26 сентября руководителя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе:

Тот сказал, что Саакашвили не осмелится приезжать в Грузию.

Он, мол, будет искать причины и отговорки, "ссылаясь на что угодно".

Как видим, Михаил Саакашвили выявил совершенно другую позицию.

Я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия не просто оставалась на карте мира, а чтобы вернулась к быстрому развитию,

– подытожил политик.

Также он призвал, как процитировали в "Грузия Online", после закрытия избирательных участков "выйти в центры наших городов, сел и вместе защитить завоеванную победу".

Почему важны октябрьские 2021 года выборы в Грузии

В Грузии в 2020 году состоялись парламентские выборы, которые переросли в политический кризис. После первого тура оппозиция призвала сторонников вообще не голосовать.

После первого тура оппозиция призвала сторонников вообще не голосовать. В итоге это привело к масовым протестам. Чтобы попытаться выйти из кризиса, в стране подписали соглашение под эгидой председателя Евросовета Шарля Мишеля.

В документе указано, что в Грузии в 2022 году проведут досрочные парламентские выборы, если на местных выборах 2021 года правящая партия "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов или больше.

если на местных выборах 2021 года правящая партия "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов или больше. Сейчас "Грузинская мечта" вышла из соглашения, как писали в "Радио Свобода", но оппозиция настаивает, что изложенные в нем обязательства действуют.

в 2018 году Михаила Саакашвили заочно приговорили в Грузии к 3 годам заключения за превышение полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани. А еще и к 6 годам заключения за причастность к избиению в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.