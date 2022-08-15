Россияне собираются форсировать Северский Донец и коварно зайти в спину нашим, – Арестович

россияне пополняют свои группировки напротив Северска на Донетчине. Они хотят форсировать реку Северский Донец.

По некоторым данным, активизировалась группировка, которая находится за спиной, то есть по другую сторону реки. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Политик отметил, что там есть 7 – 8 батальонов. Они намерены форсировать реку и, по словам Арестовича, коварно зайти в спину нашим.

Они (оккупанты – 24 канал) очень стараются, но у них ничего не получится,

– успокоил советник.

Бойцы остановили попытку оккупантов форсировать реку

Накануне, 13 августа, пограничники вместе с другими бойцами заметили врага на противоположной стороне реки Северский Донец. Наши защитники уничтожили 2 грузовика и личный состав оккупантов.

Кроме того, на одном из наблюдательных постов пограничники пресекли попытку вражеских диверсантов форсировать Северский Донец. Бойцы открыли огонь, после чего противник отошел с потерями.

В сводке Генштаба вечером 15 августа сообщили, что на Славянском направлении враг из артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Кроме того, россияне пытались штурмовать на направлении Довгенькое – Мазановка, но отошли без успеха.

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