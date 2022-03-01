Арестович назвал пути, которые могут прекратить войну с Россией

Российские оккупанты уже 6 день цинично атакуют территории нашего государства. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович назвал 4 пути, которые, по его мнению, могут прекратить войну в Украине.

В эфире 24 канала он подчеркнул, что комбинация разных вариантов может сработать.

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Пути, которые могут помочь закончить войну в Украине

Первое – выиграть на поле боя. Или возвести ситуацию так, чтобы русская армия не могла наступать. Ничья будет для нас победой, а для России сокрушительным поражением.

Второе – немедленное вступление Украины в ЕС.

Третье – бесполетная зона со стороны НАТО.

Четвертое – переговоры.

"Главная цель Украины – отбитие агрессора, а для них – победа над нами, уничтожение государства и устранение власти Украины. Отбитие агрессии и не дать выполнить основную задачу России – это уже победа", - сказал Арестович.