Арестович назвал пути, которые могут прекратить войну с Россией
1 марта 2022 , 16:18Читати новину українською
Российские оккупанты уже 6 день цинично атакуют территории нашего государства. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович назвал 4 пути, которые, по его мнению, могут прекратить войну в Украине.
В эфире 24 канала он подчеркнул, что комбинация разных вариантов может сработать.
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Пути, которые могут помочь закончить войну в Украине
- Первое – выиграть на поле боя. Или возвести ситуацию так, чтобы русская армия не могла наступать. Ничья будет для нас победой, а для России сокрушительным поражением.
- Второе – немедленное вступление Украины в ЕС.
- Третье – бесполетная зона со стороны НАТО.
- Четвертое – переговоры.
"Главная цель Украины – отбитие агрессора, а для них – победа над нами, уничтожение государства и устранение власти Украины. Отбитие агрессии и не дать выполнить основную задачу России – это уже победа", - сказал Арестович.