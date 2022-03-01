В ефірі 24 каналу він наголосив, що комбінація різних варіантів може спрацювати.

Важливе Повний текст промови Зеленського на засіданні Європарламенту

Шляхи, які можуть допомогти закінчити війну в Україні

Перше – виграти на полі бою. Або звести ситуацію так, щоб російська армія не могла наступати. Нічия буде для нас перемогою, а для Росії нищівною поразкою.

Друге – негайний вступ України до ЄС.

Третє – безполітна зона з боку НАТО.

Четверте – перемовини.

"Головна ціль України – відбиття агресора, а для них – перемога над нами, знищення держави та усунення влади України. Відбиття агресії та не дати виконати основне завдання Росії – це вже є перемогою", – сказав Арестович.