Пески частично под контролем ВСУ и частично – под оккупантами, – Арестович

российские оккупанты не оставляют попыток взять под свой полный контроль Донецкую область. В частности, они бросают силы на поселок Пески.

Пески частично под контролем ВСУ, частично – под россиянами

Сейчас поселок находится частично под контролем Вооруженных Сил Украины, но частично – под россиянами. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным .

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Поселок Пески частично находится под контролем наших войск, отчасти под противником. А потому их очередное заявление об оккупации этого поселка не правда,

– сказал Арестович.

Также советник ОП рассказал и о ситуации по другим направлениям:

оккупанты обстреливают Харьков, там без особых изменений;

направление из Изюма на Славянск – безуспешные контратаки противника после нескольких дней продвижения наших войск;

безуспешные контратаки противника после нескольких дней продвижения наших войск; пополняется группировка кафиров, которая стоит напротив Северска – хотят окружить наших военных;

хотят окружить наших военных; в сторону Ямполя активизировалась еще одна группировка, которая хочет форсировать реку, но у них ничего не получится;

пытаются двигаться в сторону Бахмута, сегодня хорошо там получили и пока не наступают. То же и в Кодыме. В Авдеевке тоже ничего не вышло у кафиров.

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