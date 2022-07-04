Арестович объяснил, почему операция ВСУ по обороне Лисичанска и Северодонецка была успешной

Накануне Генштаб заявил, что подразделения ВСУ вышли из Лисичанска. Это ради того, чтобы сохранить жизнь личного состава. В Офисе Президента говорят, что на самом деле это была успешная военная операция.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович написал, что удивлен, что люди настолько расстроены выводом войск из Лисичанска и Северодонецка. Арестович заверил, что задачи по обороне Лисичанско-Северодонецкой агломерации выполнены успешно.

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Главной задачей было истощить силы противника

Украинские военные должны были сковать силы противника и нанести им максимальные потери. Это позволило выиграть время для поставок западного вооружения и усовершенствовать вторую линию обороны. Также были созданы условия для наступления на других участках фронта.

Все задачи операции – выполнены: HIMARS здесь, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ВСУ ведет контрследующие действия на трех участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском,

– уточнил Арестович.

Однако, добавил Арестович, россияне также атакуют на трех направлениях – Харьков, Бахмут и Изюм. Хотя еще месяц назад силы оккупанта вели наступательные действия на 5 направлениях.

Раньше был стереотип "ни шагу назад"

Советник главы ОП отметил, что ВСУ сломали "красноармейский стереотип", который заключался в том, что ни шагу нельзя делать назад. Так, говорит Арестович, рождается национальная военная школа. Сейчас украинской армии уже не нужно доказывать свою устойчивость обороны, ей нужно уничтожить русскую. В Офисе Президента убеждены, что Лисичанск будет возвращен.

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Отвод войск из Лисичанска: коротко

Вечером 3 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска вышли из Лисичанска. Продолжение обороны города могло иметь роковые последствия, командование решило сохранить личный состав.

Президент Зеленский подчеркнул: Украина еще вернется в Лисичанск. Однако сейчас судьбу этого противостояния решило большое огневое превосходство противника.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, также россияне завладели Белогоровкой и Золотаревкой.

Британская разведка считает, что после Лисичанска россияне переключатся на Донецкую область и там противостояние будет очень изнурительным.

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