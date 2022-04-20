Арестович объяснил, почему Байден сейчас колеблется по поводу визита в Киев

Байдену нелегко принять решение приехать в Украину. Но для украинцев это означает символическую поддержку, которую США оказывают Украине.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что США и без того полностью поддерживают Украину. Но, по его словам, своим визитом Байден "поставит себя в очень сложное положение".

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Во-первых, визит президента США в Украину займет достаточно много времени. Во-вторых, Байдену придется говорить о том, о чем говорить не следует.

Сейчас Байден решает, нужно ли ему это делать.

Почему Байдену тяжело приехать в Украину

Ему нужно найти в своем президентском графике 4 дня минимум, с перелетами со всем, прилететь с какой-нибудь повесткой, с какими-то подарками. Это все будет анонсировано, ему зададут миллиард вопросов и ему нужно будет говорить какую-то конкретику, потому что размытыми фразами здесь не обойдешься.

– рассказал Арестович.

Он объяснил, что США оказывает как раз ту часть помощи, которую не нужно анонсировать.

А его же спросят и он будет вынужден что-нибудь говорить,

– заметил советник ОП.

При этом он еще раз подчеркнул, что помощь, оказываемая Украине США, "объемная и очень серьезна".

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