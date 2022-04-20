Радник Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що США й так повністю підтримують Україну. Але, за його словами, своїм візитом Байден "поставить себе у дуже складне становище".

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По-перше, візит президента США в Україну займе досить багато часу. По-друге, Байдену доведеться говорити про те, про що говорити не варто.

Тож зараз Байден вирішує, чи потрібно йому це робити.

Чому Байдену важко приїхати в Україну

Йому потрібно знайти у своєму президентському графіку 4 дні мінімум, з перельотами зі всім, прилетіти з якоюсь повісткою, з якимись подарунками. Це все буде анонсовано, йому зададуть мільярд питань і йому потрібно буде говорити якусь конкретику, тому що розмитими фразами тут не обійдешся,

– розповів Арестович.

Він пояснив, що США надає якраз ту частину допомогу, яку непотрібно анонсувати.

А його ж запитають і він буде вимушений щось казати,

– зауважив радник ОП.

При цьому він ще раз наголосив, що допомога, яку надає Україні США, "об'ємна і дуже серйозна".

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