Арестович объяснил, почему Мариуполь нельзя деблокировать военным путем

Многие выдвигают обвинения украинским властям за то, что они, мол, не хотят деблокировать Мариуполь. Но на самом деле, это не такая легкая задача. И сейчас освободить город военным путем невозможно.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По его словам, нельзя сказать людям не беспокоиться за Мариуполь.

Можно только разъяснять правду, какой бы горькой она ни была. А правда довольно грустная – "мариупольская проблема" трудная, потому что нелегко сделать деблокаду города военным путем,

– заявил Арестович.

Почему нельзя военным путем деблокировать Мариуполь

Советник главы ОП объяснил, почему нельзя деблокировать Мариуполь военным путем:

"Для этого нужно сначала остановить наступающую на Запорожье ударную группировку противника численностью около 10 тысяч человек".

противника численностью около 10 тысяч человек". "Даже если остановить их, а это трудная задача, то дальше ее нужно разбить. Для этого ВСУ должны перейти в наступление, разбить группировки и раздвинуть фланги, чтобы не "били" по нашим войскам, которые будут заходить в Мариуполь".

"Далее нужно пройти 120 километров по степи, там где нет даже лесов. Будут удары российской авиации из оккупированного Крыма и Ростовской области, они будут быстро прилетать и сбрасывать снаряды на наши войска".

"После этого придется пробить внешнее и внутреннее окружение оккупантов в Мариуполе. Подойти с боями по городу к "Азовстали" и освободить наших защитников".

Арестович добавил, что если бы у нас была группировка, способная решить такую задачу, то войну Украина вела бы в Подмосковье.

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Также, по словам Арестовича, есть три объяснения, почему люди говорят деблокировать Мариуполь:

"Либо они не понимают ситуации, не военные эксперты, а просто родственники мариупольцы".

"Или они понимают, но просто обвиняют Офис Президента, которые "не хотят" деблокировать Мариуполь. Но ведь мы не командуем войсками, этим занимается Командование ВСУ, может, они лучше знают, что нельзя делать такие самоубийственные попытки".

"Или те, кто находится посередине между этими двумя, и просто упрекают власть, может мы что-нибудь придумаем".

Для деблокады Мариуполя требуется группировка численностью 15 тысяч военных, хорошо вооруженных западным оружием. Если бы это было, мы пошли бы в наступление. К тому же, наши ВСУ ведут бои с превосходящим противником как раз на тех направлениях, по которым можно освободить Мариуполь,

– сказал Арестович.

Чиновник добавил, что даже президент Франции Эммануэль Макрон звонил Путину, чтобы решить проблему с Мариуполем. К тому же усилия приложили лидеры большинства ведущих государств. Но это не принесло результата.

Смотрите полное интервью с Алексеем Арестовичем:

Ситуация в Мариуполе очень сложная. Враг практически без остановки обстреливает город из артиллерии , а также наносит ракетные и авиаудары. Из-за этого город потерпел огромные разрушения, в том числе разбомбленный и почти полностью уничтоженный завод "Азовсталь". Под завалами остаются сотни людей , среди которых есть дети.



К слову, азовцы готовы эвакуироваться со своим стрелковым оружием при поддержке третьей стороны. Поэтому Давид Арахамия и Михаил Подоляк заявили о желании приехать в Мариуполь и провести переговоры относительно эвакуации военного гарнизона, который остался в городе.