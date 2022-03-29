Арестович объяснил, почему не называют количество погибших украинских военных

Алексей Арестович заявил, что знает количество погибших украинских военных с точностью почти до человека. В то же время до завершения войны данные не раскроют.

Советник главы Офиса Президента Арестович заявил, что количество погибших украинских военных – государственная тайна. Если рассекретить данные, то это может помочь противнику оценить эффективность его действий.

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Арестович подчеркнул, что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Россия же лжет и занижает свои потери в 10 раз.

Украина впервые обнародовала количество погибших после авианалетов. Это сделали, чтобы сообщить украинцам: первые погибшие, к сожалению, уже есть.

Арестович заявил, что после войны данные по каждому человеку обнародуют. Теперь это было бы просто самоубийством.

У нас есть потери, и они немаленькие. Гораздо меньше, чем у россиян, но немаленькие,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил: если посмотреть на указы Владимира Зеленского, то очень много наград с отметкой "посмертно". Арестович заверил, что каждая потеря останется в памяти, и каждой семье окажут уважение и помощь.

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