Арестович объяснил, почему Россия должна согласиться на 3 "мариупольских шага"

В Офисе Президента заговорили о 3 "мариупольских шагах", на которые Россия должна согласиться. В случае полного отсутствия здравого смысла у страны-террориста – переговоров больше не будет.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, в настоящее время в России борются между собой "две основные партии".

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Президент предупредил о переговорах

Одна так называемая группа понимает последствия поведения "партии войны", другая – собственно "партия войны", где хотят победы любой ценой, показательно наказать Мариуполь, украинцев, сказал Арестович.

"Пока есть надежда, мы разговариваем с этими партиями, надеясь, что здравый смысл может сработать. Если нет, то президент предупредил – мы выходим из переговоров и остается единственный путь – пока не уничтожим последнего оккупанта на нашей земле", – отметил Алексей Арестович.

Обратите внимание, что о 3 "мариупольских шагах" заговорил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, предложил России подумать об остатках репутации.

Необходимы всего 3 "мариупольских шага", где оккупанты должны: объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем; немедленно дать гумкоридор для гражданских; согласиться на "специальный раунд переговоров", чтобы Украина забрала/обменяла военных.

Что происходит в Мариуполе

Уже 2 месяца Мариуполь – в блокаде. Город почти полностью уничтожен русскими войсками, оккупанты цинично срывают эвакуацию людей.

В настоящее время украинские военные вместе с гражданскими находятся на металлургическом комбинате "Азовстали". 21 апреля Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", однако бомбардировки продолжаются.

Арестович о ситуации в Мариуполе: смотрите видео