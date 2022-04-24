Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, наразі в Росії борються між собою "дві основні партії".

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Президент попередив про переговори

Одна так звана група розуміє наслідки поведінки "партії війни", інша – власне "партія війни", де хочуть перемоги за будь-яку ціну, показово наказати Маріуполь, українців, сказав Арестович.

"Доки є надія, ми розмовляємо із цими партіями сподіваючись, що здоровий глузд може спрацювати. Якщо ні, то президент попередив – ми виходимо з переговорів і залишається єдиний шлях — поки не знищимо останнього окупанта на нашій землі", – зазначив Олексій Арестович.

Зауважте, що про 3 "маріупольські кроки" заговорив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, запропонував Росії подумати про залишки репутації.

Необхідні всього 3 "маріупольські кроки", де окупанти повинні: оголосити реальне великоднє перемир'я над Маріуполем; негайно дати гумкоридор для цивільних; погодитись на "спеціальний раунд переговорів", щоб Україна забрала/обміняла військових.

Що відбувається в Маріуполі

Вже 2 місяці Маріуполь – у блокаді. Місто майже повністю знищене російськими військами, окупанти цинічно зривають евакуацію людей.

Наразі українські військові разом із цивільними перебувають на металургійному комбінаті "Азовсталі". 21 квітня Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", проте бомбардування тривають.

Арестович про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео



